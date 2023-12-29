RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты из артиллерии ударили по Никополю: пострадали трое мужчин

Фото: Оккупанты из артиллерии ударили по Никополю (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 29 декабря, обстреляла Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали трое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"От артиллерийских обстрелов врага. Их было 5. А еще - дронов-камикадзе, которые россияне направляли на районный центр, Мировскую и Марганецкую громады", - говорится в сообщении.

Лысак сообщил, что в Никополе пострадали трое мужчин. 

"Одному - 49, и он госпитализирован. Двум - по 29. Их состояние удовлетворительное, поэтому будут лечиться дома", - пояснил глава области.

Разрушение от обстрела

Лысак рассказал, что убытки понесли два фермерских хозяйства. Там побиты складские помещения и машины. Задело и предприятия - коммунальное и промышленное.  

Также было побито 11 частных и 1 двухэтажный дом, общежитие и 6 хозяйственных построек. А еще линии электропередач и солнечные панели.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Вчера россияне ударили по общине Никопольского района. В результате вражеской атаки погиб парень и ранен.

Недавно также сообщалось, что армия РФ атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская областьВойна в Украине