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Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли пять громад в Сумской области

Фото: Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли пять общин в Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду 19 апреля российские военные обстреляли пять общин в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы приграничных общин. Зафиксировано 52 прилета из минометов, артиллерии, гранатометов", - говорится в сообщении.

  • Юношеская община: россияне били из артиллерии - 7 "прилетов" из САУ;
  • Белопольская община: враг совершил гранатометный обстрел (АГС) – 20 "прилетов". Также был обстрел из минометов - 12 "прилетов" и артиллерии - 1 "прилет";
  • Хотинская община: по территории общины совершен минометный обстрел - 2 "прилета";
  • Шалыгинская община: по окраине одного из сел совершен минометный обстрел - 5 "прилетов";
  • Новослободская община: 5 мин сбросил враг на территорию общины.

"По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в ОВА.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли вчера, 18 апреля, шесть приграничных общин Сумской области. В результате атак есть погибшие и раненые.

Ранее стало известно, что россияне вчера обстреляли Никопольский район. Там повреждено предприятие.

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