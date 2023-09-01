Оккупанты из артиллерии обстреляли тракторную бригаду в Херсонской области: есть погибший

Военные РФ сегодня, 1 сентября, обстреляли тракторную бригаду в Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Около 19:00 российские военные, предварительно из артиллерии, обстреляли поселок в Белозерской общине в Херсонской области.
Отмечается, что под вражеский обстрел попала тракторная бригада на территории агропредприятия. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель трактора.
"Его коллега тяжело травмирован и доставлен в больницу. Поврежден автотранспорт и спецтехника", - добавили в прокуратуре.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)
Правоохранители уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, россияне почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и областной центр. Они используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.
Недавно кафиры обстреляли село Садовое в Херсонской области, в результате чего погибла женщина и пострадал мужчина.
До этого оккупанты накрыли огнем Веревку, погибла 35-летняя женщина, еще один человек получил ранения.
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