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Оккупанты из артиллерии обстреляли тракторную бригаду в Херсонской области: есть погибший

Фото: Последствия обстрела (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Военные РФ сегодня, 1 сентября, обстреляли тракторную бригаду в Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Около 19:00 российские военные, предварительно из артиллерии, обстреляли поселок в Белозерской общине в Херсонской области.

Пострадавшие от обстрела

Отмечается, что под вражеский обстрел попала тракторная бригада на территории агропредприятия. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель трактора.

"Его коллега тяжело травмирован и доставлен в больницу. Поврежден автотранспорт и спецтехника", - добавили в прокуратуре.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Правоохранители уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. 

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, россияне почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и областной центр. Они используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.

Недавно кафиры обстреляли село Садовое в Херсонской области, в результате чего погибла женщина и пострадал мужчина.

До этого оккупанты накрыли огнем Веревку, погибла 35-летняя женщина, еще один человек получил ранения.

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