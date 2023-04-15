Оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам Лысака, в настоящее время спасатели и полицейские обследуют территорию и выясняют последствия обстрела.

"Ночью агрессор ударил по Никопольскому району – Мировской громаде. Из тяжелой артиллерии туда прилетели 10 снарядов. Обошлось без погибших и раненых", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Отметим, что ночью 11 апреля российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Кроме того, в понедельник, 10 апреля, российские военные обстреляли Марганецкую громаду в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть разрушение.

Также сообщалось, что в субботу, 8 апреля, российские военные из артиллерии обстреляли две громады в Днепропетровской области.

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