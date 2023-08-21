В Крыму пропал свет: аварийно отключилась высоковольтная линия

В Симферопольском районе аварийно отключилась высоковольтная линия между селами Доброе и Перевальное. Жители остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкою на ЧП/Симферополь .

Советник так называемого "главы Крыма" Олег Крючков отметил, что предварительный срок ликвидации аварии - два часа.

При этом о количестве отключенных абонентов и населенных пунктов не сообщается.

Добавим, что местные Telegram-каналы сообщают, что свет также пропал в Алуште. Там стоят троллейбусы, не работают светофоры, в магазинах ничего не продают и не принимают оплату, также нет интернета.

Ситуация в Крыму

В последние месяцы в оккупированном Крыму все чаще происходят всевозможные взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных или дроновых атак по полуострову или Крымскому мосту.

Так, ночью 19 августа жители Симферополя слышали взрывы, в Минобороны РФ заявили о якобы работе ПВО и "сбитии ракеты".

Также недавно надводные дроны атаковали Крымский мост, в результате чего в конструкции были разрушены два пролета.

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