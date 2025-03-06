Оккупанты активно атакуют на Торецком направлении: какая ситуация на фронте

За сегодня украинские воины отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг совершил два штурмовых действия неподалеку Загрызово, получил отпор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи Невского и в направлении Григорьевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра, еще три боестолкновения уже завершились. Враг нанес авиаудар по Краматорску.

На Торецком направлении противник 18 раз атаковал неподалеку Дилиевки, Крымского, Озаряновки и Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Луч, Надиевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 11 атак, одно боестолкновение - до сих пор продолжается. Авиаударам управляемыми бомбами подвергся Сухой Яр.

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отбили четыре вражеские атаки вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении захватчик не прекращает попыток улучшить свое положение. Сегодня Силы обороны отбили три попытки продвинуться вперед в районах Привольного и Новоселки. Также авиация противника нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Гуляйполю, Темировке, Железнодорожному и Зеленому Полю. Кроме этого, неуправляемыми ракетами ударила по Новополю.

В настоящее время наши войска еще отражают четыре вражеских штурма на Ореховском направлении. Всего за сегодня оккупант семь раз активно шел на позиции украинских подразделений в районах Малой Токмачки, Нестерянки и Пятихаток. Авиаударам со стороны врага подверглись Степное, Пятихатки и Плавни.

На Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили 16 атак россиян, одиннадцать столкновений до сих пор продолжаются. Противник, с начала суток, нанес 18 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах 23 управляемые авиационные бомбы и совершил 261 артиллерийский обстрел.