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Оккупанты активизировали переброску БК и живой силы на Бердянское направление

Фото: оккупанты активизировали переброску БК и живой силы под Бердянск (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска активизировали переброску боекомплекта на Бердянское направление, активизировалась авиация, сокращены сроки подготовки живой силы на фронт. Вероятно, это связано с успехами ВСУ на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Поставка грузовиков с БК приморским путем в Бердянск набирает обороты. Создается впечатление, что именно такая дорога в приоритете", - рассказал он.

Активность авиации

Кроме того, по словам советника мэра, наблюдается очень активное движение вертолётов в направлении Пологов Запорожской области.

"Второй день подряд активная авиация. Вертолеты заходят по направлению Ростову, авиация также по направлению Приморско-Ахтарска", - добавил Андрющенко.

Сокращение сроков подготовки живой силы

По данным советника, срок подготовки ввезенных из России мобилизованных сократился с 3-4 недель до недели.

"Доукомплектовывают ими "костяки" подразделений в основном так называемых "ДНРовцев". В целом дорога на Бердянск и Пологи зажила больше фронтом", - констатировал он.

Ситуация на Бердянском направлении

ВСУ успешно продвигаются на Бердянском направлении. По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях удалось освободить 8 населенных пунктов, последним из которых стало село Пятихатки Запорожской области. Успех ВСУ на этом направлении по данным Генштаба ознаменовался тем, что 20 июня ВСУ закрепляются на занятых рубежах.

Что касается действий оккупантов, то неделю назад они перебросили 20 военных вертолетов на аэродром во временно оккупированном Бердянске. А вчера стало известно, что оккупанты перекидывают необычный боекомплект из Мариуполя и района на Бердянское направление, а также ремонтируют пушки на одном из заводов Мариуполя.

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Бердянск