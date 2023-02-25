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Оккупанты 9 раз атаковали Никопольский район в течение ночи: в ОВА показали последствия

Фото: Оккупанты 9 раз атаковали Никопольский район в течение ночи (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 25 февраля 9 раз атаковали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Серия Лысака.

"Смертоносные снаряды ударили по Никополю и Марганцу. Обошлось без пострадавших", - рассказал чиновник.

Лисак отметил, что обследование территорий продолжается, но уже зафиксированы значительные разрушения:

  • в Никополе истерзаны сразу три лицея. Повреждено админздание, два частных предприятия и магазин. Также разбиты 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, авто. Повреждения получили газопроводы и линия электропередач.
  • в Марганце повреждены 12 частных домов, 10 хозяйственных построек, газопровод и электросеть. Загорелся автомобиль - пожар уже укротили.

Фото: Оккупанты 9 раз атаковали Никопольский район в течение ночи (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, 24 февраля РФ выпустила более 100 снарядов по артиллерии и РСЗО по Днепропетровской области.

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