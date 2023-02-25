Оккупанты 9 раз атаковали Никопольский район в течение ночи: в ОВА показали последствия

Российские оккупанты в ночь на 25 февраля 9 раз атаковали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Серия Лысака.
"Смертоносные снаряды ударили по Никополю и Марганцу. Обошлось без пострадавших", - рассказал чиновник.
Лисак отметил, что обследование территорий продолжается, но уже зафиксированы значительные разрушения:
Фото: Оккупанты 9 раз атаковали Никопольский район в течение ночи (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, 24 февраля РФ выпустила более 100 снарядов по артиллерии и РСЗО по Днепропетровской области.
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