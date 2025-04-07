Оккупанты 30 раз атаковали под Покровском: какая ситуация на фронте

На Купянском направлении враг сегодня один раз штурмовал позиции наших защитников неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз - вблизи Надежды и в сторону Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба и Нового. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники пока отражают одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Курдюмовки. Два боестолкновения вблизи Часового Яра наши защитники успешно остановили.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал неподалеку Дачного, Щербиновки и Торецка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, а также в направлениях Котляровки и Сергеевки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 25 атак, пять боестолкновений - до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отбили пять вражеских атак вблизи Константинополя и Скудного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудары по Воскресенке, Зеленому Полю, Новополю, Малиновке и Гуляйполю.

Наши войска остановили три вражеских штурма на Ореховском направлении вблизи населенного пункта Малые Щербаки.

На Харьковском, Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили шесть атак россиян, еще три столкновения до сих пор продолжаются. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам три управляемые авиационные бомбы и осуществил 162 артиллерийских обстрела.