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Оккупанта приговорили к пожизненному заключению за убийство пенсионера под Киевом

Понедельник 11 декабря 2023 22:48
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Оккупанта приговорили к пожизненному заключению за убийство пенсионера под Киевом Архивное фото: Оккупанта приговорили к пожизненному заключению за убийство пенсионера под Киевом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Разведчика армии России приговорили к пожизненному заключению за убийство пенсионера под Киевом в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Правоохранители сообщили, что российский капитан Дмитрий Деготь причастен к массовым убийствам гражданского населения в Украине.

Находясь в должности руководителя разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России, он участвовал в захвате Бучанского района Киевской области.

Оккупанта приговорили к пожизненному заключению за убийство пенсионера под Киевом

Фото: Оккупант (facebook.com/SecurSerUkraine)

В период временной оккупации общины Деготь командовал действиями подчиненных во время проведения карательных акций против местных жителей. Во время таких "рейдов" россияне похищали и убивали людей, а также грабили частные дома. При этом военный чиновник собственноручно применял огнестрельное оружие против гражданских.

Детали дела

Установлено, что 3 марта 2022 года на одной из улиц поселка Гавронщина Деготь остановил безоружного 70-летнего гражданина и ударил его в лицо прикладом автомата.

После падения потерпевшего россиянин расстрелял мужчину в спину. Инициированная СБУ судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной гибели местного жителя стали многочисленные огнестрельные ранения и потеря крови.

Суд признал оккупанта виновным в убийстве

На основании собранных доказательств суд признал Дегтя виновным по факту нарушения законов и обычаев войны и назначил ему пожизненное лишение свободы заочно.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления места пребывания осужденного для его наказания за преступления против граждан нашего государства.

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время уже было задокументировано более 110 тысяч нарушений российскими захватчиками законов и обычаев войны на территории Украины.

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