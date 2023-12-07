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Оккупанта приговорили к 12 годам тюрьмы за похищение ребенка в Черниговской области

Архивное фото: Оккупанта приговорили к 12 годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный во время оккупации части Черниговской области похитил 15-летнего ребенка. Украинский суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Расследованием установлено, что 19 марта 2022 года российские военные похитили 15-летнего парня в одном из сел Черниговского района. 

Они противоправно удерживали его в течение четырех дней, чтобы заставить мать - военнослужащую Вооруженных Сил Украины предоставить сведения о местах дислокации украинских военных подразделений.

Представители государства-агрессора осуществляли психологическое давление на женщину. Систематически звонили ей и присылали сообщения с угрозами совершить физическое насилие в отношении сына. Кроме того, заставляли его записывать голосовые сообщения, которые дальше отправлялись матери.

Суд признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны

Несовершеннолетнего удерживали в ненадлежащих санитарных условиях в гаражных и подсобных помещениях, лишенного возможности связаться с родными.

Фото: Оккупант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Захват и удержание ребенка в качестве заложника прямо запрещено международным гуманитарным правом.

Военнослужащий РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Приговором суда он приговорен к 12 годам лишения свободы.

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что уже было задокументировано более 110 тысяч нарушений российскими захватчиками законов и обычаев войны на территории Украины.

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