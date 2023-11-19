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Оккупант о потерях возле Авдеевки: 200-ых вывозят "Камазами", а раненые на полу в больнице

Воскресенье 19 ноября 2023 18:49
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Оккупант о потерях возле Авдеевки: 200-ых вывозят "Камазами", а раненые на полу в больнице Иллюстративное фото: руссийский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия несет значительные потери на Авдеевском направлении. При этом командующим РФ безразлично своих подчиненных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

По словам россиянина, их военные госпитали переполнены большим количеством раненых. Их столько много, что часть лежит прямо на полу в коридорах, а некоторых распределили в гражданские больницы.

"Нас здесь вообще не понятно сколько держать будут. Народа богатого, ребят везут машинами каждый день. Я в гражданской больнице, потому что там все забито - без рук, без ног. 300 и 200 каждый день вывозят оттуда. Сюда везут Авдеевку в основном из разных сторон", – говорит он.

Ситуация на фронте

Около полутора месяцев назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Но наши защитники удерживают оборону.

По данным ISW, украинские войска наступают в Запорожской области. ВСУ удалось отразить несколько позиций, в частности, продвинулись в районе Роботиного.

За прошедшие сутки, 16 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1140 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 316 760 единиц личного состава.

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