Оккупант о состоянии армии РФ на фронте: часто начали бить по нам (перехват)

Он рассказал, что на его позиции планировалось нападение, которое помогли организовать диверсанты.

"На наш объект подготовлено было нападение там диверсийка. Что-то частенько начали хярить. Гражданские вообще то жалуются на нас", - говорит оккупант.

Он рассказывает, что те, кому удается выбраться с фронта в отпуск, не возвращаются.

В то же время, его знакомый говорит, что в местный аэропорт недавно прилетел целый самолет с погибшими и ранеными.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.

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