RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупант жалуется на большие потери и желание дезертировать, - перехват ГУР

Фото: Оккупант жалуется на большие потери и желание дезертировать (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Я все там же, в Николаевской области. Ребят моих погибло много, которых я знал. Вот у меня жена и трое детей, живут в служебной квартире. Если бы я мог на себя рассчитывать, я подумал над тем, чтобы сесть в тюрьму. Меня бы давно здесь не было уже", - заявил оккупант.

Затем россиянин с завистью рассказал, что украинская армия получает много помощи от других стран, а в Италии и Германии жители могут умереть от холода. Однако больше всего его удивила помощь от Австралии. По его мнению, там только кенгуру живут.

"Мобилизированных ставят позади нас, чеченцев много привезли, но в тыл. Ничего нет, сами как-то крутимся", - пожаловался оккупант.

Напомним, что оккупационные войска так называемых "Л/ДНР" возмущены проведением мобилизации в России. Боевики жалуются, что новоприбывшие воюют без шлемов и бронежилетов.

Также оккупанты попали в новое окружение на одном из участков фронта. Отступать россиянам запретили.

Ранее стало известно, что российские войска, сейчас воюющие на территории Украины, не верят в то, что мобилизованные россияне помогут им на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонНиколаевская областьВойна в Украине