Оккупант жалуется на большие потери и желание дезертировать, - перехват ГУР

Российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Я все там же, в Николаевской области. Ребят моих погибло много, которых я знал. Вот у меня жена и трое детей, живут в служебной квартире. Если бы я мог на себя рассчитывать, я подумал над тем, чтобы сесть в тюрьму. Меня бы давно здесь не было уже", - заявил оккупант.
Затем россиянин с завистью рассказал, что украинская армия получает много помощи от других стран, а в Италии и Германии жители могут умереть от холода. Однако больше всего его удивила помощь от Австралии. По его мнению, там только кенгуру живут.
"Мобилизированных ставят позади нас, чеченцев много привезли, но в тыл. Ничего нет, сами как-то крутимся", - пожаловался оккупант.
Напомним, что оккупационные войска так называемых "Л/ДНР" возмущены проведением мобилизации в России. Боевики жалуются, что новоприбывшие воюют без шлемов и бронежилетов.
Также оккупанты попали в новое окружение на одном из участков фронта. Отступать россиянам запретили.
Ранее стало известно, что российские войска, сейчас воюющие на территории Украины, не верят в то, что мобилизованные россияне помогут им на фронте.
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