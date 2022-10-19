Оккупант рассказал, что может попасть в окружение и придется переплывать Днепр, - ГУР

"Какая-то стрельба есть. Нас, похоже, хотят в котел взять, типа окружить. Дошла новость, что хотят обойти Берислав. Если его возьмут, то нам надо будет переплывать Днепр", - заявил оккупант.

Затем россиянин задался вопросом, чего никто не может уничтожить переправу украинских военных. По его словам, ВСУ каждый день спокойно им пользуются и подвозят дополнительные силы.

"Но сегодня они как ушли. Ну если наши войска не смогут их там удержать, на правом фланге, то можно говорить о котеле", - добавил россиянин.