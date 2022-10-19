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Оккупант рассказал, что может попасть в окружение и придется переплывать Днепр, - ГУР

Фото: Оккупант рассказал, что может попасть в окружение и придется переплывать по Днепру (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Военный Российской Федерации рассказал, что его подразделение может попасть в оцепление украинских военных, однако спастись можно, если переплыть через Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Какая-то стрельба есть. Нас, похоже, хотят в котел взять, типа окружить. Дошла новость, что хотят обойти Берислав. Если его возьмут, то нам надо будет переплывать Днепр", - заявил оккупант.

Затем россиянин задался вопросом, чего никто не может уничтожить переправу украинских военных. По его словам, ВСУ каждый день спокойно им пользуются и подвозят дополнительные силы.

"Но сегодня они как ушли. Ну если наши войска не смогут их там удержать, на правом фланге, то можно говорить о котеле", - добавил россиянин.

Напомним, что оккупанты хвастаются употреблением наркотиков и алкоголя на войне в Украине.

Ранее сообщалось, что военный российской армии пожаловался, что вынужден отступать со своих позиций на Херсонском направлении.

Также стало известно, что российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.

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