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Оккупант рассказал, как мародерил в "нетронутом" украинском селе (перехват)

Фото: оккупант признался в мародерстве в Украине (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не скрывают, что массово мародерят в украинских городах и селах. После этого, не стесняясь, обстреливают их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки разговора оккупантов.

"Короче, заехали в село нетронутое, поняла? Их (других оккупантов, - ред.) уже отвели и заехали мы, тут пиз*ец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили, свет короче в*ебали и все. Начали теперь по селу пиз*ячить. Люди ах*евшие, говорят уходите отсюда", - рассказал он.

Ранее из перехвата СБУ стало известно, что у российских мобилизованных на Донбассе началась паника. Их Россия бросает в самые горячие точки, где они погибают без должной подготовки.

Еще один оккупант рассказал своей родственнице об употреблении наркотиков и алкоголя во время пребывания во временно оккупированном регионе.

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