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Оккупант рассказал жене о потерях своего подразделения под Купянском (перехват)

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Украина, Среда 09 августа 2023 21:53
Оккупант рассказал жене о потерях своего подразделения под Купянском (перехват) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Военный РФ пожаловался жене на потери в своем подразделении во время боев на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что при перехвате можно услышать вопросы, которые задает жена.

Из них становится понятно, что кафир пожаловался жене на потери в своем подразделении.

Наступление Сил обороны Украины

"Опять короче начинается жара?", - спросила жена, имея в виду наступательные действия ВСУ.

Жена спросила у оккупанта, не двигали ли его подразделение и удивилась ударам ВСУ в тыл армии РФ.

"Не пойму, у них оружие начало стрелять дальше или эти назад сдали?", - снова спросила жена военного РФ.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехваты разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее мы публиковали, что супруга русского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для кафиров ухудшается.

Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.

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