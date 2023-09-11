Оккупант пожаловался на отсутствие воды и еды в его подразделении (перехват)

Российский военный пожаловался своему знакомому, что в его подразделение вообще не привозят еду и воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Завозят вообще без ничего", - сказал оккупант.

По его словам, воды и еды в его подразделении вообще нет. Также он сказал своему знакомому, что другие оккупанты на постах больны, им не оказывается надлежащая медицинская помощь.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.