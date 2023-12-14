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Оккупант пожаловался на сокрытие потерь в армии РФ у Бахмута (перехват)

Иллюстративное фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный в разговоре со знакомым пожаловался на большие потери на фронте в районе Бахмута и то, что в России умалчивают эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По его словам, россияне узнают о количестве погибших в соцсетях. А вот на телевидении транслируют только якобы победы в войне против Украины.

Также он говорит, что значительные потери российская армия поносит в районе Бахмута. Россия постоянно направляет туда солдат для наступления.

"Продвигаются наши, продвигаются по новостям по крайней мере. По телевизору. Только в контакте узнаешь - погиб тот, погиб тот. Как в армии, дни считаешь, да", - говорит россиянин.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидированався рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.

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