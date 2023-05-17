Оккупант под действием наркотиков подорвался на гранате (перехват)

Российский военный в разговоре со знакомым рассказал о том, что его товарищ употребил наркотические средства и подорвался на гранате.

По его словам, оккупант перед сном предлагал ему наркотические средства, однако тот отказался. Позже ночью россияне очнулись от взрыва и сначала подумали, что их обстреливают украинские военные.

Однако позже выяснилось, что это был взрыв гранаты.

"Да никто его не душил, мы когда тело выносили, оно дымилось. Потому что он под солями был, возьмите кровь на анализы. Он мне все говорил, когда мы ходили с ним: упало идти на бассейн, давай друг другу руки поломаем, и будем лежать отдыхать", - сказал россиянин.