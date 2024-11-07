Окультуривание значительно их изменило: как раньше выглядели популярные овощи и фрукты (видео)

По словам Коляды, например, дикое авокадо когда-то было маленьким и с большими семенами, тогда как современное имеет большую кремовую мякоть. Бананы, которые раньше имели жесткую текстуру и крупные семена, теперь сладкие и практически безсемянные. Изменилась и кукуруза, которая происходит от дикой травы тевсинте, став больше и богаче крахмалом.

Однако селекция повлияла на содержание некоторых витаминов и питательных веществ. К примеру, современные бананы содержат больше сахара, но имеют меньше витаминов и минералов, чем дикие сорта. Подобно этому, морковь потеряла часть своих природных антиоксидантов из-за селекции на большой размер и сладость.

Хотя окультуривание снизило концентрацию некоторых витаминов, современные методы выращивания, в частности, удобрения и контроль качества, позволяют повышать уровень минералов и витаминов в растениях. Кроме того, благодаря окультуриванию мы получили более разнообразный и доступный рацион, обеспечивающий необходимые питательные вещества при сбалансированной диете, отмечает биогеронтолог.