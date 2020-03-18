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В Оксфорді створили тест, який може визначити коронавірус за 30 хвилин

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 22:08
В Оксфорді створили тест, який може визначити коронавірус за 30 хвилин
Ілюстративне фото (flickr)

Технологія вже була перевірена в лікарні Шеньчженя у Китаї

Оксфордські вчені розробили технологію експрес-тестування, яка дозволить діагностувати коронавірус COVID-19 всього за 30 хвилин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз университету.

Вчені стверджують, що новий тест працює у три рази швидше існуючих: зараз для цього необхідно почекати від 1,5 до 2 годин.

"Краса цього нового тесту полягає в розробці системи виявлення вірусів, яка може специфічно розпізнавати фрагменти РНК людини і РНК COVID-19. Тест має вбудовані перевірки для запобігання помилкових спрацьовувань чи негативних результатів, і результати були дуже точними", - заявив професор Вей Хуанг.

Повідомляється, що дана технологія вже була перевірена на реальних клінічних зразках у лікарні Шеньчженя в Китаї.

Наразі оксфордські вчені працюють над створенням пристрою, який дозволить проводити експрес-тест в клініках, аеропортах або навіть вдома.

Нагадаємо, до кінця тижня Україна отримає мільйон швидких тестів для виявлення коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні набір реагентів для тестування на коронавірус COVID-19.

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