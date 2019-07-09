Окружні війни: де відбудуться найцікавіші сутички за мажоритарні мандати в Раду

На прифронтовому Донбасі відсоток підтримки колишніх "регіоналів" і їхніх сателітів залишається стабільно високим. Новачкам на тутешніх округах зазвичай практично нереально боротися з місцевими "феодалами" за депутатські мандати. Але результати президентських виборів підтвердили запит виборців на заміну звичних еліт "новими обличчями". Соціологи підтверджують, що невідомий кандидат від партії Володимира Зеленського "Слуга народу" має практично на будь-якому окрузі високий стартовий рейтинг. Тому результат мажоритарної гонки може бути досить непередбачуваним для "господарів регіону".

Округ №47. Слов'янськ, Донецька область

На окрузі №47 з центром у місті Слов'янськ основна боротьба розгорнеться між "регіоналами" з різних таборів. Тут знову спробує отримати мандат Юрій Солод – чоловік Наталії Королевської, за підтримки "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ). На п'ятиріччя звільнення Слов'янська на початку липня в місто приїхала ціла делегація від цієї політсили на чолі з Юрієм Бойком.

Екс-мер міста Неля Штепа, яку судять за звинуваченням у сепаратизмі, отримала 74 номер у списку ОПЗЖ, але пообіцяла городянам, що знову балотуватиметься на посаду міського голови. Кампанія Солода вже запам'яталася гаслом "Відновимо відносини з Росією – повернемо мир на Донбас". Суд визнав таку агітацію допустимою. До слова, подібною риторикою наповнена вся програма ОПЗЖ, про що раніше писало РБК-Україна.

Конкуренцію Солоду в Слов'янську складе ще один діючий нардеп Олег Недава ("Наш край"), якого пов'язують з Юрієм Іванющенком, впливовим соратником екс-президента Віктора Януковича. П'ять років тому Недава був обраний в Раду в Єнакієвому на окрузі №53, який зараз знаходиться на непідконтрольній території, і увійшов у фракцію БПП. Цей кандидат обіцяє виборцю мир, низькі тарифи, боротьбу за екологію і виступає проти педофілів. Його прізвище стало широко відомим після голосування Ради за реінтеграцію Донбасу. Тоді дружина генпрокурора Ірина Луценко закликала Недаву "винести козла нафіг", маючи на увазі "свободівця" Юрія Левченка, який намагався заблокувати трибуну.

Наталя Королевська з чоловіком Юрієм Солодом (slavdelo.dn.ua.jpg)

Мандат від Слов'янська також пробує здобути чинний мер Вадим Лях за підтримки "Опозиційного блоку". Сам кандидат не приховує, що близький до політика Бориса Колеснікова, який і запропонував йому балотуватися в Раду. В інтерв'ю місцевій пресі Лях скаржиться, що в його фракції у міськраді намітився розкол по лінії "Оппоблок" – ОПЗЖ. Очевидно, подібним чином йдуть справи і з електоратом екс-"регіоналів".

Тож деякі шанси на обрання з'являються у кандидата від "Слуги народу" Василя Патлачука. Доцент Національної академії фіскальної служби вже тричі пробував свої сили на парламентських виборах, двічі висуваючись за списком Компартії. Патлачук також до цих очолює партію "Діти війни". Додати рейтингу йому може недавній безкоштовний концерт "95 кварталу" у Слов'янську. Перед входом на фестиваль стояв банер президентської партії з прізвищем Патлачука.

Округ №49. Дружківка, Донецька область

Партія "Слуга народу" виставила в Донецькій області маловідомих кандидатів, за винятком 49 округу, куди входять Дружківка, Костянтинівка, а також Покровський і Костянтинівський райони. Від СН тут балотується уродженець Донецька, відомий комік, учасник КВК, телеведучий і актор Сергій Сівохо. "Мені вже стало не смішно", – так Сsвохо пояснив, чому погодився на пропозицію йти в парламент. Зараз по округу їздить брендований автобус кандидата, сам він знімає ролики про свою зустріч з місцевими учасниками "Ліги сміху", похід на ринок і спілкування з виборцями.

Головним конкурентом Сівохо, безумовно, буде соратник Ріната Ахметова Борbс Колесніков, якого в "Опозиційному блоці" називають своїм кандидатом у майбутні прем'єри. Діючим депутатом від цього округу є Денис Омелянович - партнер Колеснікова по харчовому бізнесу, який на цей раз в Раду вирішив не балотуватися.

Після того, як переговори "Оппоблока" та "Опозиційної платформи – "За життя" про об'єднання провалилися, більшість представників ОБ ризикнули і пішли на вибори в партійному списку, тоді як Колесніков і інший важковаговик-оппоблоковец Вадим Новинський вирішили балотуватися по мажоритарці.

Колишні соратники по Партії регіонів - Юрій Бойко (ОПЗЖ), Олександр Вілкул та Борис Колесніков (обидва "Оппоблок"), опинилися в конкуруючих політичних силах (УНІАН)

Свою кампанію в окрузі, де розташовані його деякі бізнес-активи, Колесніков веде досить давно і вельми традиційними методами: критикує владу, організовує масові заходи для молоді, ініціює будівництво православного храму в місцевому селі, відправляє студентів на навчання за кордон, різну активність проявляє і його благодійний фонд

Третій фаворит, також володіє адміністративним ресурсом в окрузі – беззмінний мер Дружківки з 2006 року Валерій Гнатенко, висунутий популярною в регіоні партією "Опозиційна платформа – "За життя". Гнатенко брав активну участь у подіях весни 2014 року на Донбасі, лякав жителів міста "бандерівським свавіллям" і публічно закликав до проведення сепаратистського "референдуму". Через це СБУ в 2015 році порушило проти нього кримінальну справу за звинуваченням у сепаратизмі, але зібрати необхідні докази так і не змогло.

Округ №51. Зайцево, Донецька область

Селище Зайцево розташоване фактично на лінії розмежування, його частина знаходиться під контролем бойовиків так званої "ДНР". За кілька кілометрів розташована окупована Горлівка, поруч – пункт пропуску через лінію розмежування "Майорск". У 2014 році вибори в горлівському окрузі №51 не відбулися, а цього літа межі округу звузилися фактично до двох виборчих дільниць в Зайцеві. За даними ЦВК, тут проживає понад 2,7 тисяч виборців. В реальності ж їх точну кількість встановити неможливо. Для перемоги майбутньому нардепу достатньо набрати в Зайцеві тисячу голосів.

Враховуючи невеликі розміри округу, виборча кампанія обійдеться кандидатам у порівняно скромну суму. Всього тут набралося 26 претендентів на мандат – грубо кажучи, по кандидату на кожну сотню жителів. Один з претендентів на проходження в Раду – колишній селищний голова, а нині керівник військово-цивільної адміністрації Володимир Веселкин. Він став відомий за межами Зайцево після того, як звинуватив колишнього главу області Павла Жебрівського в корупції і торгівлі з бойовиками.

Конкуренцію йому складуть два діючих народних депутати. Одна з них – Надія Савченко, яка підозрюється в підготовці теракту в урядовому кварталі столиці. Навесні суд випустив її з-під варти, а засідання по справі зупинено до 27 серпня через "агітаційні поїздки підозрюваної в Донецьку область". Другий конкурент з діючих депутатів – Наталія Веселова. Вона пройшла до парламенту за списком партії "Самопоміч", представляючи волонтерський блок батальйону "Донбас". У 2017 році її виключили з фракції за підтримку законопроекту про реінтеграцію окупованих територій. На дострокових виборах цього літа Веселова балотується по мажоритарці від "Сили людей".

Надія Савченко спробує отримати мандат в Раду на окрузі в Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Опозиційна платформа – За життя" підтримала на 51-му окрузі бізнесмена Андрія Альошу. Він очолює фінансово-промислову корпорацію DMS, був помічником екс-"регіонала" Сергія Мошака. Альошу називають близьким соратником Олександра Януковича. Два роки тому поліція провела обшуки в його офісі у справі про фінансування тероризму. Знайдені документи нібито вказують на виведення грошей "Укрзалізниці" на непідконтрольні території. "Слуга народу" проти нього виставила 25-річного підприємця Дмитра Радченка. На сайті партії сказано, що він організовує проекти школи "Оксфорд клас".

Округ №105. Щастя, Луганська область

Через активні бойові дії парламентські вибори в 2014 році в цьому окрузі взагалі не проводилися. Зараз під контролем України знаходиться невелика частина округу – місто Щастя з околицями. Незважаючи на те, що тут все ще неспокійно, вибори все ж вирішили провести. І 21 липня відкриються лише 6 виборчих дільниць, до яких приписані трохи більше дев'яти тисяч виборців.

Кандидатів по округу, навпаки, дуже багато – 33 людини. Головний претендент на мандат по цьому округу – молодший брат одного з лідерів Опозиційної платформи – "За життя" Віктора Медведчука Сергій Медведчук. У часи Леоніда Кучми Сергій Медведчук керував львівськими податківцями, потім обіймав посаду першого заступника голови Державної податкової служби, після чого пішов у бізнес і, на відміну від брата, не вів суспільно-політичної діяльності. У ЦВК він зареєструвався як президент ТОВ "Керамбуд". Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Медведчук є бенефіціаром ще кількох підприємств.

Можливо, невеликий за розмірами округ стане місцем з'ясування стосунків між "Опоплатформою" та їх прямими конкурентами з "Опоблоку". Щоб підтримати Медведчука-молодшого, в Щастя особисто приїхав лідер "Опоплатформи" Юрій Бойко. Від ОБ тут балотується менеджер "ДТЕК Енерго" Вікторія Гриб, яка проживає під Києвом. Ключовий для функціонування Щастя об'єкт – Луганська ТЕС - якраз входить в структуру компанії "ДТЕК", яка належить Рінату Ахметову. Цікаво, що в окрузі балотується співробітник самої Луганської ТЕС Віталій Прилипа, але він іде від партії "Сила людей".

Втрутитися в боротьбу на окрузі мають деякі шанси і самовисуванець, заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Іваненко, а також кандидат від пропрезидентської "Слуги народу" Геннадій Кобзар, який керує фермерським господарством "Топольок".

Округ №94. Обухів, Київська область

94-ий округ на Київщині за два тижні до голосування вже утвердився в ролі "найскандальнішого" на прийдешніх виборах. Цей округ задовго і планомірно "засівав" впливовий нардеп від БПП, армійський товариш президента Петра Порошенка і фігурант чисельних скандалів Ігор Кононенко. Спостерігачі ще рік тому фіксували креативну "гречку" від цього кандидата: іменний торт на день села і шампуні з рушниками для медсестер. Чинний депутат від 94-го округу "фронтовик" Віктор Романюк навіть звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати підкуп виборців, однак видимих результатів розслідування не дало.

Зіпсував рейтинг Кононенко і скандал з головою Васильківської райради Наталією Баласинович. Після того, як стало відомо, що чиновниця отримала 30 номер списку "Європейської солідарності", в мережі з'явився ряд компрометуючих відео, на яких жінка ображає людей нецензурною лайкою і плюється. Журналіст Олександр Дубинський в ефірі своєї програми "Гроші" заявив, що Баласинович – протеже Кононенко. Після скандалу її виключили з партійного списку. Дубинський працює на телеканалі "1+1" олігарха Ігоря Коломойського і балотується по 94-му округу від "Слуги народу". Він не приховує, що головна мета його висування – не дозволити Кононенку знову отримати депутатський мандат.

Ігор Кононенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ситуація в Обухові багато в чому нагадує виборчу кампанію на 205 окрузі три роки тому. Тоді близький соратник Коломойського, Геннадій Корбан, вступив у сутичку з Сергієм Березенко – головою Держуправління справами при Порошенку. Ті вибори запам'яталися великою кількістю "чорнухи", підкупом виборців і силовими акціями проти опонентів. Хоча на 94-му окрузі на цей раз є і своє ноу-хау – битва клонів. У виборах тут беруть участь вже чотири Дубинских і три Кононенки, не рахуючи кандидата з прізвищем Кононко. Крім того, проти журналіста Дубинського йдуть його колеги-розслідувачі Жан Новосельцев і Євген Куксін.

До гонки на 94-му окрузі долучилися ще два діючих нардепи: уже згаданий Віктор Романюк і Ігор Мосійчук. Колишній соратник Олега Ляшка протиставляє себе "лібералам" Кононенко і Дубинскому, зокрема спекулюючи на темі ЛГБТ. Днями в мережі з'явилося відео, на якому старшокласниці в центрі Обухова агітують за Мосійчука. Дівчата танцювали і вигукували "Мосійчук – наш кандидат", "Мося – ми за тебе, ти – наш кандидат". Колишній радикал назвав цю акцію провокацією з боку опонентів і пообіцяв відповісти, уточнивши, що у нього "хороша фантазія".

Округ №116. Львів

Серед фаворитів на цьому львівському окрузі є три кандидати, які профільно займаються гуманітарними питаннями. Це голова парламентського комітету з питань культури і духовності, колишній журналіст і медіа-менеджер Микола Княжицький, який потрапив у Раду за списками "Народного фронту", а тепер висунутий "Європейської солідарністю", перший заступник голови того ж комітету Ірина Подоляк від "Самопомочі" і скандально відомий мовознавець, "свободівка" Ірина Фаріон.

Якщо в більшості регіонів України висунення від "Слуги народу" може дати кожному кандидату неслабкий електоральний бонус, у Львові ситуація інша: у другому турі президентських виборів Петро Порошенко у 116 окрузі набрав понад 70% голосів, тоді як Зеленський - лише близько 27%, що потенційно підвищує шанси Княжицького. У свою чергу, Подоляк в 2014 році вже перемагала на цьому окрузі. Згідно з даними моніторингу руху "Чесно", вона увійшла в топ-25 найбільш доброчесних нардепів восьмого скликання Ради.

Княжицький разом з Подоляк були співавторами закону про мову, прийнятого Радою відразу після другого туру президентських виборів, який став однією з головних фішок кампанії Порошенка. Цей закон через його недостатню радикальність став мішенню критики з боку Ірини Фаріон, яка назвала його "полегшеною версією мовного закону Ківалова-Колесніченка". У 2014 році Фаріон зайняла на виборах по 116 округу третє місце, після чого назвала виборців, які її не підтримали, "рабами" (у 2012-му "свободівка" здобула тут впевнену перемогу, набравши 68% голосів"). Навесні цього року, в розпал дискусій щодо закону про мову, Фаріон назвала "рабами або окупантами" вже всіх російськомовних українців.

"Свободівка" Ірина Фаріон (svoboda.org.ua)

Конкуренцію цим трьом кандидатам можуть також скласти кандидати від "нових облич". Партію "Голос" в окрузі представляє начальник управління інформаційних технологій львівської міськради Марта Романяк, яка раніше працювала в декількох IT-компаніях. Від "Слуги народу" йде крупний львівський забудовник Ростислав Мельник, який організовує для львів'ян різні заходи від імені свого благодійного фонду. У боротьбу за перемогу може втрутитися і кандидат від "Громадянської позиції", депутат міськради Валерій Веремчук, який у 2014 році безуспішно балотувався в Раду від Радикальної партії Олега Ляшка.

Округ №118. Львів

По цьому округу балотується великий бізнесмен, засновник і бенефіціар десятків різних компаній, в першу чергу, пов'язаних з будівельним бізнесом, ремонтом і поставками деталей для залізничного транспорту, Богдан Дубневич. Разом зі своїм молодшим братом Ярославом (балотується по округу №120 у Львівській області) він був фігурантом багатьох журналістських розслідувань про корупцію в "Укрзалізниці". Кримінальні справи щодо незаконних тендерів, в яких фігурують брати Дубневичи, також порушувалися Національним антикорупційним бюро.

Богдан Дубневич вперше балотувався в Раду по 118 округу ще в 2002 році, але обратися в парламент зміг лише в 2014 за списками БПП. Зараз Дубневич йде самовисуванцем. Весь цей час кандидат вів активну діяльність на окрузі, від встановлення дитячих майданчиків до меценатства для львівських церков.

Не дати йому переобратися може кандидат від "Слуги народу", відомий футболіст, легенда львівського ФК "Карпати" та екс-гравець збірної України Артем Федецький, який напередодні виборів заявив про завершення футбольної кар'єри. На відміну від більшості українських футболістів, Федецький публічно висловлює свою проукраїнську позицію, допомагає українським військовим на Донбасі і, за його словами, нещодавно відмовився від пропозиції перейти в один з московських клубів, незважаючи на обіцяну зарплату в два мільйони євро.

В боротьбу на окрузі може втрутитися і екс-голова львівської організації Української галицької партії, заступник директора ПП "Корбиз" Галина Васильченко, висунута партією "Голос". На тому ж електоральному полі працює і кандидат від "Самопомочі" Тарас Кльофа. Лідер "Самопомочs" Андрій Садовий заявляв, що 118 округ, як і 116-й, – один із тих, де його партія і "Голос" повинні узгодити єдиного кандидата, який, зокрема, зміг би поборотися з Дубневичем. І Святослав Вакарчук, за словами Садового, нібито вийшов з такою пропозицією. У свою чергу, в "Голосі" наявність будь-яких домовленостей спростували, назвавши їх "домовленостями за спиною виборців" і "старою політикою". "Святослав, якщо у вас там вкрали доступ до партійного Facebook, то моргни", – прокоментував цю заяву Садовий.

Футболіст Артем Федецький вирішив змінити спортивну форму на депутатський костюм (Dynamo.kiev.ua)

Округ №133. Одеса

Цей округ – рекордсмен за кількістю кандидатів. Балотуватися на виборах 21 липня тут буде одразу 46 осіб. Це більше, ніж у всіх мажоритарних округах Волині разом узятих. Також 133 округ примітний тим, що двійники тут є не у двох, а одразу в трьох фаворитів.

Один з них – депутат одеської облради Віктор Баранський, висунутий "Опозиційної платформою – "За життя". Спочатку у Баранського було відразу три кандидати-однофамільці, причому всі – безробітні. Але двоє з них звернулися до ЦВК із заявами і знялися з виборів. Ще один – Віталій Баранський, у бюлетені залишився, причому висунутий він від головних конкурентів ОПЗЖ – "Опозиційного блоку".

При цьому у "Оппоблока" тут є свій справжній кандидат, але формально самовисуванець – депутат міськради Дмитро Танцюра, член партії "Довіряй ділам" одеського мера Геннадія Труханова, яка перед виборами увійшла в альянс з ОБ. Задум "опоблоковців" зрозумілий – виборців можуть збити з пантелику не тільки однакові прізвища, але й те, що обидва Баранских, справжній і "клон", йдуть від "опозиційних" партій. У Дмитра Танцюри також є двійник – повний тезка, безробітний з Херсона, з яким у нього відрізняються лише імена по батькові.

Від "Слуги народу" по цьому округу йде спортсмен-пауерліфтер, який нещодавно поставив черговий рекорд України з підйому на Потьомкінські сходи зі штангою на плечах, власник двох спортивних клубів Артем Дмитрук. Ще до його офіційної реєстрації у нього на окрузі з'явився двійник – інший Артем Дмитрук, який проживає в Рівному. У кандидатів відрізняються тільки імена по батькові. Крім того, Дмитрук-"клон" ще значиться як керівник проектів в ТОВ "Слуга народу. Зе!". Крім цього, на вибори йде співробітниця ТОВ "Слуга.Народу" киянка Олена Гринько, уманець та заступник директора ТОВ "Депутат – Слуга народу" Дмитро Анциферов (він до того ж вказаний як член партії "Слуга народу") та співробітник ТОВ "Слуга народу-Зе" Олександр Зелінський.

Від "Європейської солідарності" по округу балотується гендиректор ТОВ "ТРК "Моя Одеса" (веде мовлення під брендом "Думська.ТБ") Юрій Басюк, від "Голосу" – місцевий підприємець Дмитро Атєрлєй.

Округ №169. Харків

Ще один впливовий нардеп від БПП Олександр Грановський також вибрав собі округ заздалегідь, вирішивши балотуватися на окрузі 169 у Харкові. Підчас президентства Порошенка його називали одним з кураторів судової та правоохоронної системи. Популярність на окрузі Грановський набув після того, як домігся помилування довічно ув'язненій у Качанівській колонії Любові Кушинскій. В ході виборчих перегонів нардеп позиціонує себе як "Адвоката Харкова", не забуваючи нагадувати про це з білбордів. У Грановського хороші стосунки з мером міста Геннадієм Кернесом, вони разом проводять зустрічі з місцевими жителями.

П'ять років тому на 169-му окрузі перемогу здобув висуванець від "Народного фронту" Олександр Кірш, витративши на кампанію, як він сам запевняє, зовсім небагато грошей. При цьому Кернес публічно заявляє, що цей депутат нічого не робить для міста і своїх виборців. Кірш в той же час скаржиться, що "один з конкурентів" пропонує місцевим ЗМІ по 20 тисяч доларів за публікацію "чорнухи" проти нього, і анонсує свою швидку перемогу. До речі, Грановський і Кірш, які отримали мандати за підтримки двох найбільших постмайданних партій, на ці вибори йдуть як самовисуванці.

Киянин Олександр Грановський вирішив балотуватися за округом у Харкові

На чорну кампанію з боку опонентів також скаржиться кандидат від "Слуги народу" на 169 окрузі. Блогер Михайло Куницький в мережі відомий під ніком zpsanek. Він став популярним, знімаючи на відео свої перестрілки з поліцією і провокації правоохоронців на хабарництво. На його канал в YouTube підписані майже мільйон користувачів.

З початком виборчої кампанії в ЗМІ з'явилася інформація про наявність у Куницького подвійного громадянства, а саме – ізраїльського. Нардепи Ігор Мосійчук та Андрій Денисенко опублікували фото нібито часів його служби в Цахалі. Денисенко також заявив, що Куницький регулярно їздить в Російську Федерацію. Письменник Сергій Жадан попросив Зеленського замінити кандидата на його окрузі після того, як в одному з відео блогера знайшли визнання Криму частиною Росії. Зрештою, на зустрічі з виборцями 6 липня Куницький визнав наявність ізраїльського громадянства, але запевнив, що вже написав заяву про відмову від нього.

Округ №223. Шевченківський район, Київ

Київський округ №223 на двох останніх виборах запам'ятався історичним протистоянням "свободівця" Юрія Левченка і колишнього голови Шевченківського району Віктора Пилипишина. У 2012 році через неможливість встановити результати голосування на окрузі були призначені перевибори. На них переміг Пилипишин та прийняв присягу 15 січня 2014 року. На наступний день він проголосував за "диктаторські закони", за що після Майдану потрапив під "сміттєву люстрацію". На дострокових виборах п'ять років тому Левченко переміг Пилипишина з подвійною перевагою. Цього разу на окрузі балотується помічник Пилипишина В'ячеслав Боядин.

Сам Юрій Левченко також не залишив планів знову отримати мандат. За минулу каденцію на окрузі він запам'ятався боротьбою із забудовниками, а в Раді – бійками з колегами та димовими шашками у будівлі парламенту під час голосування за законопроект про реінтеграцію Донбасу. Конкуренцію на виборах йому складе чинний нардеп Вікторія Пташник, яку висунула партія "Голос" Святослава Вакарчука. До цього Пташник перебувала в "Самопомочі" Андрія Садового. Тут же ухвалив рішення балотуватися колишній мер Києва Олександр Омельченко. Зять і сват Пилипишина – Костянтин і Володимир Ялові, входять в його фракцію "Єдність" у Київраді.

Вікторія Пташник (facebook.com cn.opora)

Від "Слуги народу" по 223-му округу йде Людмила Буймістер, колишній топ-менеджер Сергія Тарути. Останній балотується в Раду за списком "Батьківщини" Юлії Тимошенко. В опонентах у Буймістер є ще два медійника: Андрій Подщипков, колишній власник телеканалу "112 Україна", який тепер входить в неформальний медіахолдинг Віктора Медведчука, і телеведуча Тетяна Гончарова.