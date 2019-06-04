Сутичка за округи: хто піде в Раду по мажоритарці в Харкові та Одесі

Харків'яни й одесити оберуть у парламент 11 мажоритарників (Віталій Носач, РБК-Україна)

На дострокових виборах у Верховну раду українці оберуть майже дві сотні народних депутатів, які будуть представляти їхній округ у парламенті, ще 225 осіб пройдуть за партійними списками. Такі великі міста як Київ, Одеса, Дніпро й Харків делегують у Раду від чотирьох до тринадцяти мажоритарників.

Мери Харкова та Одеси – Геннадій Кернес і Геннадій Труханов, об'єдналися під одним партійним брендом і заручилися підтримкою ще кількох мерів, щоб завести в нове скликання парламенту якомога більше мажоритарників, а якщо вийде – і депутатів за списком. Хто складе конкуренцію протеже Кернеса і Труханова, а також про найбільш непередбачувані округи Харкова і Одеси – в матеріалі РБК-Україна.

З огляду на те, що парламент відхилив законопроект президента Володимира Зеленського про скасування мажоритарної системи і не встиг прийняти Виборчий кодекс, ці вибори пройдуть за змішаною виборчою системою, запровадженою у 2012 році. Згідно з чинним законодавством, 225 парламентарів обираються за списками політичних партій, ще 225 – у мажоритарних округах.

Але через те, що в анексованому Криму та окупованих районах Донецької та Луганської областей вибори провести неможливо, українці зможуть вибрати тільки 199 мажоритарників. У кандидатів, які будуть боротися за депутатські мандати в мажоритарних округах, залишилося трохи більше ніж два тижні для подачі пакета документів у ЦВК – до 20 червня.

Такі великі міста як Київ, Одеса, Дніпро й Харків розділені на декілька виборчих округів. Тому жителі цих міст делегують до парламенту по кілька депутатів: чотири в Одесі, п'ять у Дніпрі, сім у Харкові і тринадцять у Києві.

Минулої неділі мери Одеси і Харкова Геннадій Труханов і Геннадій Кернес заявили про об'єднання на базі партії Труханова "Довіряй ділам". Сам Кернес, який до цього перебував у партії "Відродження", на з'їзді політсили був обраний її співголовою разом із Трухановим.

Один із лідерів партії "Відродження", соратник харківського мера Віталій Хомутиннік раніше прогнозував, що в об'єднану "партію мерів", крім його політсили, можуть увійти представники партії "Наш край" і народні депутати-мажоритарники з парламентської групи "Воля народу". У партійному списку "Довіряй ділам" також будуть представлені мери міст і голови обласних рад.

"Довіряй ділам" немає серед партій, які долають п'ятивідсотковий бар'єр, випливає з результатів останніх соцопитувань. А тому її потрапляння в наступний парламент поки під великим питанням. Але представництво в наступному скликанні Ради партія може забезпечити як раз завдяки сильним позиційям у мажоритарних округах, з огляду на те, що від неї будуть балотуватися багато чинних мажоритарників, які вже роками працюють на своїх округах.

До того ж у кандидатів-мажоритарників від "партії мерів" сильні стартові позиції в Харкові і Одесі, де, з одного боку, вони можуть розраховувати на підтримку місцевої влади, а з іншої, отримати свого роду бонус на виборах за рахунок високого особистого рейтингу Кернеса і Труханова.

Одеса: чотири місця на всіх

На минулих виборах в 133 окрузі (Київський район Одеси) переміг колишній керівник Одеської ОДА, позафракційний депутат Едуард Матвійчук. З відривом у 4% він обійшов кандидата від БПП Дмитра Співака. Однак на липневих виборах у Київському районі можуть з'явитися зовсім інші фаворити. За словами одного з одеських депутатів-мажоритарників, сам Матвійчук поки остаточно не вирішив, чи буде він знову боротися за депутатство по 133 округу, до того ж останнім часом він не відрізнявся особливою активністю в районі.

За інформацією РБК-Україна, на перемогу в цьому окрузі претендує депутат Одеської міськради Дмитро Танцюра, який, найвірогідніше, буде балотуватися від "Довіряй ділам". Імовірно, його головними конкурентами стануть депутат облради від "Опозиційного блоку" Віктор Баранський, який може піти у Раду від "Опозиційної платформи – За життя", якщо партія в результаті домовиться про злиття з "Опоблоком", і син місцевого забудовника Аднана Ківана – Руслан Ківан.

Останній може балотуватися як самовисуванець або ж від партії нового президента "Слуга народу", вважає один з парламентарів, знайомий з політичною обстановкою в Одесі. До речі, у Аднана Ківана багаторічний конфлікт з мером Одеси і співголовою партії "Довіряй ділам" Геннадієм Трухановим.

Народним депутатом від 134 округу (Малиновський район Одеси) на парламентських виборах 2014 року став тодішній депутат міськради від "Батьківщини" Геннадій Чекіта, який балотувався в Раду від "Блоку Петра Порошенка". Отримавши 38,4% голосів, він майже з подвійним відривом переміг кандидата від партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" Олександра Шеремета, який згодом став депутатом міськради від "Довіряй ділам".

Співрозмовники видання в "Солідарності" стверджують, що на цих виборах Чекіта повторно буде боротися за мандат на 134 окрузі, але не як висуванець від "Європейської солідарності". За інформацією РБК-Україна, на цих виборах, головну конкуренцію Чекіті може скласти висуванець від "Довіряй ділам" – або Олександр Шеремет, або інший депутат міськради від цієї партії – Олександр Іваницький.

Приморський район Одеси, де розташований 135 округ – багаторічна депутатська вотчина Сергія Ківалова. Він обирався народним депутатом по цьому округу двічі – вперше у 2012 році від Партії регіонів, потім переобрався на наступне скликання в 2014 році самовисуванцем, але в парламенті приєднався до "Опозиційного блоку". Саме в цьому окрузі розташована Одеська юридична академія, яку Ківалов очолює майже двадцять років. У розмові з РБК-Україна Сергій Ківалов підтвердив свої плани знову балотуватися до парламенту у Приморському районі, уточнивши, що особливих побоювань щодо можливих конкурентів у нього немає.

Його головним суперником на липневих виборах може стати чинний голова Приморської райадміністрації Одеси і депутат міськради від "Довіряй ділам" Марат Корольов. Знову спробувати свої сили на 135 окрузі також може бізнесмен Володимир Рондін, який, будучи самовисуванцем, програв Ківалову на виборах у 2014 році з різницею в приблизно 6%.

У Суворовському районі Одеси (округ №136), найімовірніше, буде повторно балотуватися народний депутат від БПП, голова Інтернет партії України Дмитро Голубов, який отримав перемогу в цьому окрузі на виборах 2014 року. Співрозмовники в оточенні Голубова вважають, що з огляду на його тісні зв'язки із Трухановим, не виключено, що на цих виборах він може балотуватися від партії мера.

Ще один парламентар, знайомий з політичними розкладами в Одесі, зазначив виданню, що поки складно уявити, хто може витіснити Голубова з Суворовського району "зважаючи на його активну роботу і високий рейтинг на окрузі". Якщо ж сам Голубов не піде від "партії мерів", то, за даними одеських ЗМІ, поборотися за мандат у Суворовському районі від "Довіряй ділам" може депутат міськради від цієї партії, радник Труханова Олег Бриндак.

Сплутати карти кандидатів у мажоритарних округах як в Одесі, так і в Харкові можуть висуванці від партії "Слуга народу". Маючи за спиною особистий рейтинг Зеленського та його партії, такий кандидат, починаючи роботу на окрузі за лічені тижні до виборів, на старті гонки отримує кілька десятків відсотків рейтингу. Подібні думки в розмові з РБК-Україна висловили багато депутатів-мажоритарників. Втім, поки невідомо, хто від "Слуги народу" складе конкуренцію іншим мажоритарникам на давно вподобаних ними округах, адже кандидати від партії Зеленського поки не затверджені ні за списками, ні по мажоритарці.

Харків: "щаслива сімка"

На старті кампанії розклади в Харкові виглядають більш передбачуваними, ніж в Одесі. За інформацією РБК-Україна, усі сім парламентарів, обраних в мажоритарних округах Харкова, планують балотуватися тут повторно. І багато з них, імовірно, приєднаються до партії Труханова-Кернеса "Довіряй ділам". Втім, самі депутати поки офіційно не підтверджують цю інформацію.

"Я буду балотуватися на своєму окрузі в Шевченківському районі Харкова (168 округ, – ред.), – розповів РБК-Україна член парламентської групи "Відродження" Валерій Писаренко. – Буду йти разом із нашою командою, яку добре знають харків'яни. Це група однодумців – народні депутати, які обираються на різних округах, мер міста Геннадій Кернес, депутати міськради. Поки мені складно говорити про своїх потенційних конкурентів, оскільки ще дуже рано".

Вчетверте балотуватися по 170 округу (Московський район) буде ще один член групи "Відродження" Дмитро Святаш. "Поки я не можу сказати про суб'єкт висування, наразі це питання вирішується. Зараз мені складно назвати свого головного конкурента, оскільки ніхто поки на окрузі не працює. Тобто я не помічав якусь активність інших політиків, кандидатів у себе на окрузі. Але хто там може "намалюватися" і буде балотуватися – невідомо", – прокоментував виданню Святаш.

Крім нього, на округах у Харкові, за інформацією видання, планують знову поборотися за мандати співголова групи "Відродження" Віталій Хомутиннік (171 округ, Немишлянський район), член групи "Відродження" Володимир Мисик (172 округ, Індустріальний район), позафракційний Анатолій Денисенко (173 округ, Слобідський район). Нардеп із групи "Воля народу" Олександр Фельдман вже зареєструвався кандидатом як самовисуванець по 174 округу в Холодногірському районі.

Але, мабуть, найактивніша боротьба очікується в 169 окрузі (Київський район), де на минулих виборах переміг кандидат від "Народного фронту" Олександр Кірш. Під час цієї кампанії у Кірша з'явиться ще як мінімум два сильних опоненти – заступник голови Харківської облради, голова фракції "Відродження" в облраді Володимир Скоробагач, а також впливовий народний депутат Олександр Грановський, який нещодавно залишив фракцію БПП та піде на вибори самовисуванцем.

Кірш також планує йти в Раду самовисуванцем. "Від "Народного фронту" зараз залишилася тільки назва. Я не можу йти від назви, коли практично немає фракції і партії", – сказав Кірш у коментарі РБК-Україна.

У трійку фаворитів на 169 окрузі на старті кампанії входять Кірш, Скоробогач та Грановський, підтвердив РБК-Україна інший мажоритарник, обраний в одному з округів Харкова. Але, на його думку, вплинути на результат виборів у Київському районі може кандидат від "Слуги народу".

Олександр Грановський у коментарі РБК-Україна, кажучи про те, чи піде він на вибори самовисуванцем, пояснив, що на даний момент тривають переговори, суть яких він розкрити поки не може. "Я приїхав у місто більше двох років тому, коли почав займатися проблемою Люби Кушинської. Приблизно у той час і отримав пропозицію від мера бувати частіше і задуматися про представлення інтересів Харкова у залі Верховної ради. Я працюю в Харкові на харківський результат. Основна моя діяльність пов'язана з 169 округом, це так", - сказав Грановський.

Що ж стосується його можливих конкурентів, співрозмовник зазначив, що неодноразово вимірював електоральні симпатії в місті і в межах округу. "Відчуваю, що існуючі особи з історією не становлять реальної загрози. Кандидат від партії "Слуга народу" - інша справа. Це кандидат тренда, такий собі міфічний кандидат без характеристик, найчастіше людина без політичного минулого", - уточнив депутат.

"На мій погляд, кожен, хто бореться за можливість представляти той чи інший округ в Раді, буде найчастіше змагатися з кандидатом від "Слуги народу", десь навіть плисти проти течії. У цьому суперництві, до речі, гречка не допоможе. Виборець "на дієті", він хоче правди, щирості, визнання помилок і розглянути особистість", - додав Олександр Грановський.