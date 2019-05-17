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Кабмін доручить Мінекономіки та ФДМ перевірити роботу "Центренерго"

Новини » Енергетика    17.05.2019 - 11:56
Кабмін доручить Мінекономіки та ФДМ перевірити роботу "Центренерго"
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Гройсман заявив, що доручення буде надано сьогодні

Міністерство економіки та Фонд державного майна проведуть перевірку роботи "Центренерго" щодо закупівлі вугілля. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну інформацію глава уряду повідомив, відповідаючи на запитання, чому "Центренерго" не купляє вугілля у державних вугільнодобувних підприємств.

"Сьогодні буде доручення фонду держмайна та Міністерству економіки розглянути питання, про яке ви зазначили", - заявив Гройман.

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