Окружний адмінсуд отримав 11 позовів проти Кабміну через введення карантину

Окружний адміністративний суд міста Києва у період отримав 11 позовів щодо оскарження постанови Кабінету міністрів України про введення обмежень під час карантину через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба суду.

Повідомляється, що всі позови були подані в період з 6 по 9 квітня.

Позивачі просять суд визнати протиправними як окремі пункти постанови (про заборону регулярних перевезень, відвідання парків, скверів, роботи громадського харчування), так і цілком всі постанова.

Зараз суд вирішує питання про відкриття проваджень за вказаними позовами.

Нагадаємо, з 12 березня Кабінет міністрів України ввів карантин на території країни. Спочатку передбачалося, що він триватиме три тижні - до 3 квітня. Проте пізніше уряд прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 24 квітня.

Крім того, Кабмін вніс зміни на постанову про запобігання поширенню коронавіруса, яким вводяться більш жорсткі обмеження на період карантину.

Зазначимо, станом на 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 224 хворих. Жертвами коронавірусу стали 57 людей.