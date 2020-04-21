Окружний адмінсуд Києва відкрив справу через рішення Кабміну про закриття кордонів

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження урядового розпорядження про тимчасове закриття державних кордонів у рамках карантину в Україні та призначив підготовче засідання на 18 травня. Про це повідомляє прес-служба суду.

Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через держкордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження п.1. розпорядження Кабінету міністрів від 14 березня 2020 року №287-р "Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - інформує прес-служба.

Так, суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 18 травня 2020 року.

Нагадаємо, карантин в Україні планують продовжити до 12 травня, але з певними пом'якшеннями. Зокрема, українцям можуть дозволити відвідувати парки, але з дотриманням дистанції і масочного режиму.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 21 квітня в Україні число заражених коронавірусом COVID-19 зросло до 6125 осіб, а 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.