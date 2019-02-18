У справі Супрун визначили нового суддю

Новим суддею по справі Супрун стане Тетяна Скочок

Новым судьей по делу исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун будет судья Окружного административного суда Киева Татьяна Скочок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook судьи Богдана Санина.

По его словам, сегодня система определила, что новым судьей по делу Супрун (№640 / 463/19) по иску нардепа Игоря Мосийчука будет Татьяна Скочок.

Напомним, на прошлой неделе судья Сергей Каракашьян, который должен был рассматривать по существу дело Супрун, взял самоотвод. Решение было удовлетворено, так как на него поступила жалоба в Высший совет правосудия. Кроме того, он вынужден был дать оценку определенным доказательствам, которые касались дела по существу при рассмотрении.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внесет в парламент представление на назначение Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения, когда удостоверится, что коалиция поддержит его. По его словам, у Супрун пока только одно ограничение - она не голосует на заседаниях правительства.