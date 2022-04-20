Оточення Путіна вважає війну в Україні "катастрофічною помилкою", - Bloomberg

Через триваюче зростання військових втрат оточення президента Росії Володимира Путіна вже ставить під сумнів його рішення вторгнутися до України. Сам він упевнений в тому, що росіяни готові на жертви заради його бачення "національної величі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як заявили 10 джерел на умовах анонімності, деякі члени елітного оточення Путіна називають війну проти України "катастрофічною помилкою, яка відкине країну в минуле на багато років".
Крім того, наближені до президента не бачать жодних шансів, що Путін змінить свій курс, як і перспектив внутрішнього спротиву. Частина з них всерйоз побоюється, що той вдасться до ядерної зброї.
За їхніми словами, Путін все більше і більше покладається на вузьке коло безкомпромісних радників і відкидає спроби інших попередити його про згубні економічні та політичні витрати.
Зокрема, свої дії він пояснює тим, що хоча Росія і заплатить величезну ціну за агресію проти України, Захід нібито не залишив йому іншого вибору. Він також упевнений, що санкційний "економічний бліцкриг" провалився, а російська економіка швидко адаптується.
Джерела стверджують, що Путін як і раніше впевнений у високій підтримці громадськості та в тому, що росіяни готові піти на великі жертви заради його бачення національної величі.
Нагадаємо, ще на початку березня російські олігархи публічно засудили Путіна за рішення розв'язати війну проти України.
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