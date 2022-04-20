Оточення Путіна вважає війну в Україні "катастрофічною помилкою", - Bloomberg

Як заявили 10 джерел на умовах анонімності, деякі члени елітного оточення Путіна називають війну проти України "катастрофічною помилкою, яка відкине країну в минуле на багато років".

Крім того, наближені до президента не бачать жодних шансів, що Путін змінить свій курс, як і перспектив внутрішнього спротиву. Частина з них всерйоз побоюється, що той вдасться до ядерної зброї.

За їхніми словами, Путін все більше і більше покладається на вузьке коло безкомпромісних радників і відкидає спроби інших попередити його про згубні економічні та політичні витрати.

Зокрема, свої дії він пояснює тим, що хоча Росія і заплатить величезну ціну за агресію проти України, Захід нібито не залишив йому іншого вибору. Він також упевнений, що санкційний "економічний бліцкриг" провалився, а російська економіка швидко адаптується.

Джерела стверджують, що Путін як і раніше впевнений у високій підтримці громадськості та в тому, що росіяни готові піти на великі жертви заради його бачення національної величі.