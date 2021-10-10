У Чернівецькій області чоловік підірвався на старому снаряді в лісі

У Чернівецькій області внаслідок підриву на старому артилерійському снаряді загинув чоловік з Рівного. Він шукав у лісі історичні цінності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернівецької області .

Повідомляється, інцидент стався біля села Добринівці.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річний житель Рівного під час пошуків історичних цінностей натрапив на артилерійський снаряд минулих війн і підірвався на ньому", - йдеться в повідомленні.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України. Триває розслідування.