Навколишньому середовищу в Україні заподіяно збитків на 9 млрд гривень, - нардеп

Також за її словами, за попередніми даними Державної екологічної інспекції України, за 2021 рік розраховано збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу, на майже 4 млрд грн, а всього за 2019, 2020 та 2021 роки ця сума склала майже 9 млрд грн

"Якщо проаналізувати структуру таких збитків, то найбільша їхня питома вага (зокрема, за 2020 рік - майже 70%) стосується надр та земельних ресурсів. І моє завдання, як народної депутатки України та заступниці голови комітету Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування - забезпечити розробку та впровадження заходів зі збереження нашого українського довкілля та захист інтересів українців", - зазначила депутат.

Вона також вважає, що для впровадження в Україні системи максимально ефективного захисту довкілля мають працювати народні депутати, Державна екологічна інспекція України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України й вся система правоохоронних органів.

"Захист природного середовища України - це завдання всієї нашої команди. Тому всіх бажаючих та небайдужих громадян, громадські організації та підприємства, які хочуть працювати правильно і в межах закону, боротися проти забруднювачів і порушників, запрошую до співпраці", - резюмувала заступник голови екокомітету.

Нагадаємо, що законопроект 6018-2 є альтернативним до проекту закону "Про екологічне страхування" № 6018, розробленого Кабміном на виконання указу президента від 23.03.2021.

Актуальність запровадження екологічного страхування викликана не лише тим, що це є одним із інструментів зменшення збитків заподіяних довкіллю, але й введенням в дію рішення РНБО "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації".

У документі одним з ключових завдань визначено розроблення та внесення на розгляд Верховної ради проекту закону щодо екологічного страхування.

Серед авторів законопроекту № 6018-2: депутати Верховної ради ІХ скликання - Олена Криворучкіна та Юрій Корявченков.