В отдельных районах Запорожья были слышны звуки взрывов

В некоторых районах Запорожья прозвучали звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
"В Запорожье в некоторых районах города был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
Незадолго перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Напомним, днем 31 июля в Днепре прогремели взрывы. Силы ПВО сбили вражеский разведывательный дрон.
Прошлой ночью россияне провели самую масштабную атаку ударными беспилотниками за весь период полномасштабной войны.
Военные сбили все 89 вражеских дронов и ракету Х-59. Большинство БпЛА летели в направлении Киева со всех сторон.
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