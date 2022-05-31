RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На околиці Києва будують укріплення на випадок повторного наступу Росії, - КМВА

Фото: на околиці Києва будують укріплення на випадок повторного наступу Росії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві почали будівництво першого кордону для оборони столиці. Вона знаходиться на великій відстані від міста - для того, щоб унеможливити застосування артилерійських підрозділів російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА) в Telegram.

У відомстві зазначають, що якщо буде повторний штурм столиці, уникнути пошкоджень неможливо.

"Але щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва будують на великій відстані від міста. Це допоможе насамперед уникнути застосування артилерійських підрозділів російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в КМДА повідомили, що загроза повторного наступу на Київ залишається.

Раніше повідомлялося, що військово-політичне керівництво України не володіє інформацією про наступі військ РФ на Київ найближчим часом.

Відзначимо, що у Києві вже розробили план оборони на випадок можливого настання.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України