Закінчення війни: Жирнов назвав основну умову для повернення в Київ

За його словами, все залежатиме від того, як буде складатись оперативна та стратегічна обстановка.

"Хоча ми розуміємо, що Київ як політичний та економічний центр має жити і певна частина жителів повинна повернутися, але ми просимо сьогодні в першу чергу жінок, дітей, людей літнього віку, які мають де проживати за межами міста - не повертатись, адже є небезпека, як авіаційних та ракетних ударів, так і дій ДРГ противника. Та й загалом противник не відмовився від мети захопити столицю. Основна умова для безпечного повернення у Київ - це закінчення війни. В іншому випадку - навіть зниження інтенсивності бойових дій так само несе небезпеку", - зазначив Жирнов.

Нагадаємо, нещодавно очільник КМВА запевнив, що столична влада нарощує підготовку міста до оборони.

Додамо, раніше повідомлялося, що щодня до Києва повертається до 50 тисяч жителів, у зв'язку з чим на в'їздах до міста спостерігаються черги.

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