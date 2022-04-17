RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Закінчення війни: Жирнов назвав основну умову для повернення в Київ

Фото: очільник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов (УКРІНФОРМ)
Автор: Марія Кучерявець

Основною безпечною умовою повернення в Київ є закінчення війни. Адже ворог не відмовився від своїх планів захопити столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Миколу Жирнова в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

За його словами, все залежатиме від того, як буде складатись оперативна та стратегічна обстановка.

"Хоча ми розуміємо, що Київ як політичний та економічний центр має жити і певна частина жителів повинна повернутися, але ми просимо сьогодні в першу чергу жінок, дітей, людей літнього віку, які мають де проживати за межами міста - не повертатись, адже є небезпека, як авіаційних та ракетних ударів, так і дій ДРГ противника. Та й загалом противник не відмовився від мети захопити столицю. Основна умова для безпечного повернення у Київ - це закінчення війни. В іншому випадку - навіть зниження інтенсивності бойових дій так само несе небезпеку", - зазначив Жирнов.

Нагадаємо, нещодавно очільник КМВА запевнив, що столична влада нарощує підготовку міста до оборони.

Додамо, раніше повідомлялося, що щодня до Києва повертається до 50 тисяч жителів, у зв'язку з чим на в'їздах до міста спостерігаються черги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна Росії проти України