Закінчення навчального року в школах Харкова змістили: нова дата

У харківських школах змістили закінчення навчального року. Він закінчиться 3 червня 2022 року, а друга чверть завершиться в середу, 29 грудня.

Про це заявила директор департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на 2day.kh.ua .

За її словами, не потрібно зараз буде ущільнювати навчальний процес, щоб не перевантажувати дітей.

"Що стосується того, що ми продовжили канікули, я думаю, що в червні ми закінчимо навчальний рік не 27 травня, як планувалося, а закінчимо навчальний рік 3 червня", - заявила вона.

У Харкові додадуть один тиждень до навчального року.