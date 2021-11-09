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Закінчення навчального року в школах Харкова змістили: нова дата

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Харків, Вівторок 09 листопада 2021 15:03
Закінчення навчального року в школах Харкова змістили: нова дата Фото: закінчення навчального року в школах Харкова змістили (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У харківських школах змістили закінчення навчального року. Він закінчиться 3 червня 2022 року, а друга чверть завершиться в середу, 29 грудня.

Про це заявила директор департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на 2day.kh.ua.

За її словами, не потрібно зараз буде ущільнювати навчальний процес, щоб не перевантажувати дітей.

"Що стосується того, що ми продовжили канікули, я думаю, що в червні ми закінчимо навчальний рік не 27 травня, як планувалося, а закінчимо навчальний рік 3 червня", - заявила вона.

У Харкові додадуть один тиждень до навчального року.

Нагадаємо, після тритижневих канікул Харків і Черкаси відновили очне навчання в школах.

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