ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Окончание учебного года в школах Харькова сместили: новая дата

Новина українською →
Харьков, Вторник 09 ноября 2021 15:03
Окончание учебного года в школах Харькова сместили: новая дата Фото: окончание учебного года в школах Харькова сместили (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В харьковских школах сместили окончание учебного года. Он закончится 3 июня 2022 года, а вторая четверть завершится в среду, 29 декабря.

Об этом заявила директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на 2day.kh.ua.

По ее словам, не нужно сейчас будет уплотнять учебный процесс, чтобы не перегружать детей.

"Что касается того, что мы продолжили каникулы, я думаю, что в июне мы закончим учебный год не 27 мая, как планировалось, а закончим учебный год 3 июня", - заявила она.

В Харькове добавят одну неделю к учебному году.

Напомним, после трехнедельных каникул Харьков и Черкассы возобновили очное обучение в школах.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа Харьков
NEWS
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
DAILY
Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС