Окончание учебного года в школах Харькова сместили: новая дата

В харьковских школах сместили окончание учебного года. Он закончится 3 июня 2022 года, а вторая четверть завершится в среду, 29 декабря.

Об этом заявила директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на 2day.kh.ua .

По ее словам, не нужно сейчас будет уплотнять учебный процесс, чтобы не перегружать детей.

"Что касается того, что мы продолжили каникулы, я думаю, что в июне мы закончим учебный год не 27 мая, как планировалось, а закончим учебный год 3 июня", - заявила она.

В Харькове добавят одну неделю к учебному году.