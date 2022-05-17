Близько семи автобусів з українськими захисниками виїхали з "Азовсталі", - Reuters

Сьогодні, 17 травня, з території заводу "Азовсталь" виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками. Колону супроводжує Російська бронетехніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як розповів виданню один з очевидців, деякі з перевезених українських військових не були поранені.

За даними видання, щонайменше сім автобусів з українськими військовими виїхали з обложеної "Азовсталі". Колону на бронетехніці супроводжують російські війська.

Нагадаємо, 16 травня розпочалася евакуація українських військових із "Азовсталі". У Міноборони заявляли, що до медзакладу в окупованому Новоазовську доставили 53 тяжко поранених, ще 211 людей направили до Оленівки.

Зазначимо, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що гуманітарна операція з порятунку українських військових з "Азовсталі" триває.

За даними Нацгвардії, на "Азовсталі" перебуває близько 600 поранених українських військових. 40 з них - у тяжкому стані.

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