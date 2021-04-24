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Канада замовила у Pfizer третю й четверту дози вакцини від COVID

Новость на русском → Канада, Субота 24 квітня 2021 23:44
Канада замовила у Pfizer третю й четверту дози вакцини від COVID Фото: Канада домовилась про закупівлю наступного року 35 млн бустерних доз Pfizer (David Benito/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Канада уклала угоду з Pfizer на поставку бустерних доз вакцини від коронавірусу протягом найближчих років. Планують покрити все населення країни.

Про це під час пресконференції розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Aljazeera.

Так, Канада домовилась про закупівлю наступного року 35 млн бустерних доз і ще 30 млн - у 2023 році.

За словами Трюдо, угода передбачає можливість для Канади збільшити своє замовлення на 30 млн додаткових доз у 2022 та 2023 роках і замовити 60 млн доз у 2024-му.

"Pfizer - надійний партнер Канади у цій боротьбі із COVID-19, тож ми раді стати однією з перших держав, яка уклала з компанією подібну угоду на майбутнє", - зазначив він.

Зазначається, що Канада проводить перемовини з іншими виробниками вакцин щодо їх планів на бустерні дози.

Раніше повідомлялось, що американська компанія Pfizer виявила в Польщі та Мексиці підроблені вакцини від коронавірусу. При цьому в Мексиці встигли вакцинувати 80 осіб.

Нагадаємо, Україна отримала першу партію вакцини Pfizer на минулого тижня. Препарат був отриманий в рамках ініціативи COVAX. Всього було доставлено 117 тисяч доз. Ними прищеплюватимуть мешканців будинків для людей похилого віку, а також працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

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