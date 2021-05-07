Около 70 млн доз вакцины Johnson & Johnson могут быть бракованными, - NYT

Примерно 70 млн доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson могут быть бракованными. Они были произведены в то же время, когда и 15 млн бракованных доз.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проверяет партии препаратов. Вакцина была произведена на заводе Emergent BioSolutions в городе Балтимор. Ранее там обнаружили брак в 15-миллионной партии вакцины. По данным газеты, сотрудники завода случайно смешали компоненты двух разных вакцин, из-за чего 15 млн доз Janssen не прошли проверку качества. Сейчас в FDA усомнились в качестве еще 70 млн доз вакцины от Johnson & Johnson, которые были произведены в то же время, что и бракованная партия. Проверка выявила следы одной вакцины в другой. Сейчас FDA обсуждают варианты решения вопроса вплоть до уничтожения сомнительных вакцин



Напомним, власти Дании решили не включать вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson в свою программу вакцинации. Причиной этого стали прецеденты с образованием тромбов.

Также в Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.