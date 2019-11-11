Близько 7 тис. українців відбувають покарання за кордоном, - нардеп

На сьогоднішній день близько 7 тисяч громадян України відбувають покарання за кордоном. Про це на погоджувальній раді заявив голова комітету Верховної ради україни з прав людини Дмитро Лубинець, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, більшість із них стали жертвами торгівлі людьми

"Сьогодні о 12:00 в комітеті проходить перша міжвідомча нарада щодо громадян, які відбувають покарання за кордоном. Їх близько 7000. Більша частина цих людей - це жертви торгівлі людьми. Вони мають на руках рішення суду, якими вони визнані жертвами ", - розповів Лубинець.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ (МВС) України радить українцям, які ризикують бути затриманими в третіх країнах для подальшої видачі Росії, уважніше ставитися до планування закордонних поїздок.

Відзначимо, на вихідних на кордоні з Польщею в пункті пропуску "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації, яка підозрює його в участі в чеченській війні.