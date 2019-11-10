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МВС радить ветеранам війни з Росією уважно планувати закордонні поїздки

Новини » Суспільство     10.11.2019 - 16:42
МВС радить ветеранам війни з Росією уважно планувати закордонні поїздки
Фото: Артем Шевченко (УНІАН)

МВС радить українцям, які мають ризик бути затриманими в третіх країнах за псевдозвинуваченнями, уважно планувати поїздки

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України радить українцям, які мають ризик бути затриманими в третіх країнах за псевдозвинуваченнями для подальшої видачі в РФ, ретельно і уважно ставитися до планування зарубіжних поїздок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення директора Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка у Facebook.

У МВС радять уважно ставитися до планування зарубіжних поїздок та поширення інформації про них.

"МВС радить тим українським громадянам, в тому числі ветеранам війни з РФ, які мають ризик бути затриманими в третіх країнах за псевдозвинуваченнями для подальшої видачі в Мордор, ретельно і уважно ставитися до планування зарубіжних поїздок та поширеннЯ інформації про них. Необхідні роз'яснення МВС готове надавати", - написав він.

Нагадаємо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

Сьогодні судове засідання по обранню запобіжного заходу Мазуру не відбулося. Мазура передали на поруки Генерального консула України в Любліні, повідомила Денисова. На час очікування і розгляду екстрадиційного запиту він буде проживати в Генеральному консульстві.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ України
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