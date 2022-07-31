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Близько 40 ракет і загибель Вадатурського: усі подробиці наймасштабнішого обстрілу Миколаєва

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Миколаїв, Неділя 31 липня 2022 15:21
Близько 40 ракет і загибель Вадатурського: усі подробиці наймасштабнішого обстрілу Миколаєва Фото: окупанти випустили по Миколаєву 40 ракет (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Миколаїв сьогодні, 31 липня, піддався наймасштабнішому обстрілу. Окупанти випустили по місту 40 ракет, в результаті чого загинув відомий бізнесмен Олексій Вадатурський.

Подробиці ранкової атаки - нижче в матеріалі РБК-Україна.

Потужні вибухи в Миколаєві лунали після 1:00 і приблизно о 5:00. За даними голови облради Ганни Замазєєвої, російська армія випустила близько 40 ракет. Це наймасштабніший обстріл міста.

В результаті було пошкоджено низку об'єктів інфраструктури: десятки приватних будинків, багатоповерхівки та господарські будівлі. Крім того, були зруйновані готель, спортивний комплекс, два заклади освіти і СТО.

В Офісі генпрокурора повідомляють, що через обстріли постраждали двоє місцевих жителів, ще дві людини загинули.

Фото: окупанти випустили по Миколаєву 40 ракет (facebook.com/pgo.gov.ua)

Загибель Вадатурського

В результаті масованого обстрілу Миколаєва загинув 74-літній Герой України, відомий бізнесмен Олексій Вадатурський, а також його дружина. Він був власником найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон".

У 2021 році Вадатурський зайняв 24 місце в списку найбагатших людей України. Forbes оцінив його статки в 430 млн доларів.

Реакція на загибель бізнесмена

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним Вадатурського. Глава держави підкреслив, що підприємець, незважаючи на обстріли Миколаєва, не покинув місто.

"Це велика втрата для Миколаївської області і всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розвиток регіону та розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави", - йдеться у повідомленні.

При цьому радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що загибель Вадатурського була не випадковістю, а продуманим і організованим умисним вбивством.

"Точне попадання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило - спальню - не залишає сумнівів у наведенні і коригуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю", - зазначив він.

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