Близько 4 тисяч людей стали жертвами катувань внаслідок війни на Донбасі, - ООН

Внаслідок окупації на території України, близько 4 тисяч людей стали жертвами катувань. Майже 1,5 тисячі випадків були вчинені державними діячами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН .

Зазначається, що протягом 7 років, жертвами катувань стали приблизно 3,4 тисячі чоловіків та 600 жінок. Майже до 1,5 тисячі випадків причетні державні діячі та до 2,5 тисяч - бойовики самопроголошеної "республіки".

У доповіді повідомляється, що тортури застосовувалися проти людей з метою надання інформації, приниження, залякування й вимагання особистого майна жертв.

З боку СБУ катування було розповсюдженим на початку збройного конфлікту, втім на окупованій території порушниками виступали бойовики, а пізніше - члени "міністерств державної безпеки".

ООН, зі свого боку, закликає Україну оперативно розслідувати справи та запровадити механізми захисту для жертв катування. Також організація закликає бойовиків Донбасу дотримуватися міжнародних стандартів у галузі прав людини та гуманітарного права.