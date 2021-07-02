ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Около 4 тысяч человек стали жертвами пыток в результате войны на Донбассе, - ООН

Новина українською →
США , Пятница 02 июля 2021 16:31
Около 4 тысяч человек стали жертвами пыток в результате войны на Донбассе, - ООН Фото: около 4 тысяч человек стали жертвами пыток в результате войны на Донбассе (Константин Чергинский УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В результате оккупации на территории Украины, около 4 тысяч человек стали жертвами пыток. Почти 1,5 тысячи случаев были совершены государственными деятелями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ООН.

Отмечается, что в течение 7 лет, жертвами пыток стали примерно 3,4 тысячи мужчин и 600 женщин. Почти до 1,5 тысячи случаев причастны государственные деятели и до 2,5 тысяч - боевики самопровозглашенной "республики".

В докладе сообщается, что пытки применялись против людей с целью предоставления информации, унижения, запугивания и вымогательства личного имущества жертв.

Со стороны СБУ пытки были распространены в начале вооруженного конфликта, однако на оккупированной территории нарушителями выступали боевики, а позже - члены "министерств государственной безопасности".

ООН, со своей стороны, призывает Украину оперативно расследовать дела и ввести механизмы защиты для жертв пыток. Также организация призывает боевиков Донбасса придерживаться международных стандартов в области прав человека и гуманитарного права.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Украина Донбасс война оккупация
NEWS
В Украине разрешили смешивать COVID-вакцины: стало известно какие
В Украине разрешили смешивать COVID-вакцины: стало известно какие
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине