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Російські десантники відзначилися великими невдачами у війні з Україною, - Міноборони Британії

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Україна, Четвер 26 травня 2022 09:21
Російські десантники відзначилися великими невдачами у війні з Україною, - Міноборони Британії Фото: російські десантники зазнали значних втрат в Україні (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олександр Білоус

Повітряно-десантні сили Росії (ВДВ) з самого початку російського вторгнення в Україну брали активну участь у кількох операціях, що закінчилися тактичними провалами. Елітні російські війська зазнали значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як зазначає в повідомленні, невдачі включає в себе спробу наступу на Київ через аеродром Гостомель в березні, застопорилося просування на Ізюмському напрямку з квітня і недавні невдале і дорого обійшлося форсування річки Сіверський Донець.

За даними Міноборони Британії, Російська доктрина передбачає використання ВДВ для виконання деяких з найскладніших операцій. ВДВ чисельністю 45 тисяч осіб складаються в основному з професійних контрактників. Вони користуються елітним статусом і отримують додаткову оплату.

Однак ВДВ використовувалися в місіях, краще придатних для важкої броньованої піхоти, і зазнали важких втрат під час кампанії. Це, ймовірно, відображає стратегічне неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі.

"Неправильне використання ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна в Збройні сили за останні 15 років призвели до незбалансованості спільних сил. Нездатність передбачити український опір і подальша самозаспокоєння російських командирів призвели до значних втрат багатьох найбільш елітних підрозділів Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про боязнь військ РФ робити нові спроби форсувати Сіверський Донець. У районі Білогорівки окупанти кілька разів намагалися встановити переправу, але зазнали численних втрат після ударів ЗСУ.

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Російська Федерація ВДВ
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