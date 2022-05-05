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На Донбасі збили два російські літаки і відбили 11 атак

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Донбас, Четвер 05 травня 2022 08:29
На Донбасі збили два російські літаки і відбили 11 атак Фото: начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Ілона Свиридова

Сили оборони України на Донбасі за минулу добу збили два російські літаки. І загалом відбили 11 атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п'ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п'ять одиниць автомобільної техніки ворога", - зазначив він.

За його словами, підрозділи ППО збили два російські літаки Су-30 і два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".

Він додав, що противник намагається вести наступ на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, але поки без успіху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська армія звільнила кілька сіл на адміністративному кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Назви населених пунктів поки не розкриваються.

Також стало відомо, що військові ще більше відкинули противника від Харкова.

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