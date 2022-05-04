У Харківській області ЗСУ знищили російський "Бук"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Романа Доніка в Facebook.

"Вчора не було стовідсоткової впевненості, тому нічого не писав. Але вже є підтвердження, тому з ранку трохи приємного. В смузі ОУВ "Слобода", артилеристами знищено РЛС 9С36 (радіолокаційна станція підсвічування цілей і наведення ракет ЗРК 9К317 "Бук-М2")", - розповів він.

Крім цього в Харківській області, за його словами, втрати ворога склали:

танки - 2;

БМП - 6;

БТР - 1;

автотранспорт - 30;

живої сили - 42.

Донік додав, що знищення "Бук" відбувалось під постійними обстрілами.

"По нашим захисникам здійснили два авіаційні удари, один ракетний удар. 38 артилерійських обстрілів. Спроби атакувати та контратакувати там, де окупантів потіснили. Ворог успіху не мав. Росіян потрохи, але добряче тиснуть на Харківщині", - запевнив він.