Близько 20 800 військових і понад 800 танків: ЗСУ назвали втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 20 800 військових убитими. А також понад 800 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська активізували наступ на Донецькому і Таврійському напрямках.
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