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Близько 20 800 військових і понад 800 танків: ЗСУ назвали втрати Росії

Фото: Росія втратила понад 800 танків (facebook com mod mil rus)
Автор: Олександр Мороз

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 20 800 військових убитими. А також понад 800 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 20 800 осіб
  • Танки - 802
  • Бойові броньовані машини - 2063
  • Артилерійські системи - 386
  • РСЗВ - 132
  • Засоби ППО - 67
  • Літаки - 169
  • Вертольоти - 150
  • Автомобільна техніка - 1495
  • Кораблі/катери - 8
  • Цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158
  • Спеціальна техніка - 27
  • Пускові установки ОТРК - 4

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська активізували наступ на Донецькому і Таврійському напрямках.

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