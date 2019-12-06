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В Україні різко впало число прихильників миру з Росією за будь-яку ціну

Новини » Політика     06.12.2019 - 10:59
В Україні різко впало число прихильників миру з Росією за будь-яку ціну
Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

Українці згодні на компроміси, але не на всі

Данні останнього соціологічного опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС свідчать про те, що на мир з Росією за будь-яку ціну погоджуються 14% українців. Про це на прес-конференції сказала директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Бекешкіна, ставлення українців до шляхів припинення війни не змінюються впродовж кількох років. Так, зараз 16% українців вважають, що миру можна досягти військовим шляхом, і ця цифра є стабільною.

"Решта вважають, що це можна вирішити мирним шляхом, але тут дуже важливо: мир за будь-яку ціну, погоджуватися на будь-які компроміси зараз згодні лише 14%. Це істотно менше, ніж раніше. В травні таких було 22%", - сказала вона.

За даними опитування, ще 59% вважають що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі (порівняно з 49% у червні 2019 року). Ця позиція – "йти на компроміси, але не на всі" переважає в усіх регіонах: Західному (57%), Центральному (53%), Південному (60%), Східному (67%).

В Україні різко впало число прихильників миру з Росією за будь-яку цінуdif.org.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку жовтня 2019 року, поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна - конфлікт між проукраїнські і проросійські налаштованими громадянами України 15% українців.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, більшість громадян (56%) виступають проти надання і закріплення в Конституції України "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

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