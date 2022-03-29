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"Втрати немаленькі". У Зеленського пояснили, чому не називають кількість загиблих військових

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 17:51
"Втрати немаленькі". У Зеленського пояснили, чому не називають кількість загиблих військових Фото: радник глави Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

У ході війни Росії проти України українська сторона зазнала чималих втрат в особовому складі серед військовослужбовців. Але не розкриватиме їх точну цифру до кінця самої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника глави Офісу президента Олексія Арестовича для ВВС Україна.

Зокрема, він пояснив, чому Україна майже не називає втрати особового складу у війні проти Росії.

"Цифри, звичайно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни… Бо жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це просто заборонено. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій", - наголосив Арестович.

При цьому, за його словами, називаючи свої втрати, російська сторона бреше.

"Так вони ж брешуть, у 10 разів занижуючи ці цифри. Брехати і ми можемо. Ми лише першого дня сказали кількість жертв після авіанальотів. Слід було повідомити, що перші загиблі вже є, - 46 людей загинули. А далі - це військова таємниця. Це просто самогубство - розкривати такі дані під час війни. Після війни ми видамо ці дані щодо кожної людини - це Україна, тут не можна нічого приховати, навіть якби ми хотіли це зробити", - наголосив Арестович.

Він додав, що Україна зазнає втрат, і вони немаленькі.

"Набагато менше, ніж у росіян, але немаленькі", - зазначив він.

Нагадаємо, на сьогодні українська сторона лише одного разу офіційно назвала втрати у війні проти Росії. Президент Володимир Зеленський понад два тижні тому говорив про загибель понад 1300 українських військових.

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